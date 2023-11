Forgószél

Gigantikus tornádó söpört végig egy bolgár falun, 150 házról szedte le a tetőt - videó

Hatalmas tornádó csapott le 2023. november 4-én a bulgáriai Razgrad tartományban, az Isperih közelében fekvő Lavovo falura, több mint 150 ház tetőjét bontva le, és széles körű infrastrukturális károkat okozva, beleértve a kidőlt fákat és villanyoszlopokat.



A kísérő viharok további pusztítást okoztak Közép- és Dél-Bulgáriában, több régióban áramkimaradások és áradások következtek be, ami miatt szükségállapotot hirdettek ki. A szomszédos Dulovo települést sem kímélték, hasonló jelenetek tanúi voltak: kicsavart fák és leszakadt kábelek, ami az áramellátás megszakadásához vezetett.



A szomszédos Dulovo települést sem kímélte a szélvész, hasonló jelenetek tanúi voltak a helyiek: kicsavart fák és leszakadt kábelek, az elektromos infrastruktúra, beleértve az oszlopokat és a kábeleket, jelentős károkat szenvedett.



A Bolgár Nemzeti Televízió (BNT) arról számolt be, hogy a lavovoi tornádóért felelős viharrendszer az ország középső régióiban is jelentős károkat okozott, különösen Stara Zagora és Kazanlak térségében. Ott több tucatnyi esetet jelentettek kidőlt fákkal és ágakkal, valamint megsérült villanyoszlopokkal. Az ebből következő áramkimaradások Rakitnitsa falvakat és Dalboki egyes részeit érintették Stara Zagorje-ban.



Délebbre, Smolyanban és Kaloyanovo településen a lakosok hasonló áramkimaradásokat tapasztaltak. Bulgária délkeleti részén Tundzha térségén belül 10 falu maradt áram nélkül. A történelmi jelentőségéről és domborzatáról ismert Veliko Tarnovo súlyos áradásokat szenvedett el.



Jelentős jégesőről is érkeznek hírek az ország több pontjáról.

