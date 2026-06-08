Botrány
A 16 év ára - kitálalt az Integritás Hatóság elnöke - videó
Bíró Ferenc szerint nemcsak milliárdok sorsáról, hanem személyes áldozatokról, félelemről és az ország jövőjéről is szól a korrupció elleni küzdelem.2026.06.08 13:33ma.hu
Az országgyűlési választásokat követően nyilvánosságra került korrupciós ügyek árnyékában adott átfogó interjút Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. A szakember – akinek intézményét az európai uniós források felhasználásának ellenőrzésére és a visszaélések feltárására hozták létre – most először beszélt részletesen az elmúlt évek tapasztalatairól.
Az interjúban Bíró Ferenc nemcsak az általa vizsgált ügyekről, hanem saját és családja megpróbáltatásairól is vallott. Elmondása szerint a korrupció elleni fellépés sokszor komoly személyes terhekkel jár, és azok, akik szembeszállnak a fennálló rendszerrel, gyakran jelentős nyomásnak vannak kitéve.
A beszélgetés során szó esett milliárdos nagyságrendű visszaélésekről, a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat érintő korrupciós ügyekről, valamint olyan pénzügyi konstrukciókról is, mint a magántőkealapok és az offshore-hálózatok...
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