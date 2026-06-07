ÉTDR
A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét
A kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online.2026.06.07 16:51MTI
Visszaállítják az ÉTDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét - közölték a kormány Facebook-oldalán vasárnap délután.
Hozzátették: a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online.
"Lázár János még 2024 augusztusában szüntette meg az ÉTDR nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, különösen a kastélytulajdonosok érdekében" - írták a kormány közösségi oldalán.
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