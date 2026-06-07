ÉTDR

A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét

A kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online.

2026.06.07 16:51MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Visszaállítják az ÉTDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét - közölték a kormány Facebook-oldalán vasárnap délután.

Hozzátették: a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online.

"Lázár János még 2024 augusztusában szüntette meg az ÉTDR nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, különösen a kastélytulajdonosok érdekében" - írták a kormány közösségi oldalán.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.