Környezetvédelem

Idén több mint 108 ezren szedik a szemetet a TeSzedd! programban

Az illegális hulladék a vízba, a talajba, a levegőbe kerülve nem csak az élővilág számára, hanem az emberek egészségére is káros lehet. 2024.05.03 03:18 MTI

Idén 2373 helyszínen, több mint 108 ezren szedik a szemetet a TeSzedd! - Önkéntesen a Tiszta Magyarországért programban - mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára Budapesten, a hétfőn indult, egyhetes programot záró sajtótájékoztatón.



Raisz Anikó közölte, a programra regisztrálók száma azt jelenti, hogy Magyarországon minden 10. ember a szabad idejét szemétszedésre áldozza. Ez pedig "óriási erőt képvisel" - fogalmazott az államtitkár.



Kiemelte, az illegális hulladék rossz a gazdaságnak és rossz a környezetnek is. Előbbi kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az a hulladék, amit nem a normális hulladékgazdálkodás keretei között gyűjtenek vissza, az már vagy nem tud, vagy csak óriási költségek árán tud viszaforogni a körforgásba. Utóbbinál pedig jelezte, az illegális hulladék a vízbe, a talajba, a levegőbe kerülve nem csak az élővilág számára, hanem az emberek egészségére is káros lehet.



"Ne csak csináljuk meg a rendet, hanem tartsuk is meg!" - mondta az államtitkár, hozzátéve, az itt jelenlévők példamutatásukkal járulnak hozzá ahhoz, hogy "ne csak akciószerűen vigyázzunk a környezetünk tisztaságára, hanem állandóan".



Raisz Anikó megköszönte a programban résztvevő önkéntesek munkáját, akik együtt tesznek a tisztább, élhetőbb Magyarországért.



A hegyvidéki helyszínen zajlott sajtótájékoztatót követően az önkéntesek - felnőttek és gyerekek - TeSzedd! feliratú zsákokba kezdték el gyűjteni a szemetet.



Raisz Anikó arra kérte az önkénteseket, hogy csak a biztonsággal szedhető hulladékot - például műanyag palackokat - rakják a zsákokba. Az építési hulladékot, akkumulátorokat vagy fabútor darabokat fotózzák le a Hulladékradar applikáció segítségével, hogy azokat a hatóságok el tudják szállítani.



A szemétszedési akcióban az önkéntesek mellett részt vett Raisz Anikó államtitkár, Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgármestere és Fonti Krisztina, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje is.