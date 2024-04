Belpolitika

Lecserélte a polgármester a táblákat, Orbán-idézettel köszöntik a Jándra látogatókat

Kicserélte az ukrán határ közelében fekvő Jánd polgármestere a falu két végén a település tábla mögött álló köszöntő feliratot. Az "Üdvözöljük Jánd községben" felirat helyére a "No Migration, No Gender, No War" felirat került, ami Orbán Viktor beszédeinek visszatérő eleme, valamint a Fidesz egyik szlogenje lett az elmúlt években. A polgármester azt mondja, hogy ebben nincs semmi kivetnivaló, hiszen náluk még az ellenzék is fideszes.



Ennél frappánsabban és egyértelműbben nehezen lehetne megfogalmazni jelen korunk legfontosabbb kihívásait - nyilatkozta az ATV Híradónak Asztalos István polgármester, aki a választáson már nem újrázik.



Asztalos István azt mondta, örül annak, hogy ez a felirat hamar népszerű lett. Ő úgy gondolja, hogy független politikusként biztos abban, hogy a község lakóinak többsége egyetért a táblával. "Szoktam mondani, hogy községünkben az ellenzék is fideszes. Nekem nagyon kemény fideszes ellenzékem volt a korábbiakban. Most már kevésbé. Itt a 80 százaléka a településnek egészen biztos, hogy egyetért ezzel a kihelyezett táblával" - fogalmazott.

A kisgazdák korábbi helyi elnöke szerint a táblával nincs semmi baj. A Torgyán-párt feloszlása után ugyan nem politizál, de az eseményeket figyeli. Koncz Gábor, gazdálkodó így fogalmazott: "közel vagyunk a szomszédokhoz és mi nagyon nagyon háborúellenesek vagyunk. Nem csak itt, hanem világszerte. Van itt számomra, szerintem, véleményem szerint annyi katasztrófa a Földön, a világban, hogy ehhez nem hiányzik már semmi, sem itt egy háború, sem Amerikában egy háború."



Az önkormányzat képviselőit is próbálta a Híradó megkérdezni, de ők nem kívántak nyilatkozni. A polgármester ugyanis az ő véleményüket is kikérte a tábla kihelyezése előtt.



A faluban egyébként nem találtak olyat, aki érezte volna a migrációs nyomást.



Jánd az ukrán határtól légvonalban alig több mint 10 km-re van.