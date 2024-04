Gondoskodáspolitika

Fülöp Attila: folytatódik a látássérültek elemi rehabilitációja

Lezárult a látássérültek elemi rehabilitációjára kiírt pályázatok elbírálása, a kormány 600 millió forinttal támogatja a szolgáltatást - jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken, Szolnokon.



Fülöp Attila a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vakok Elemi Rehabilitációs Központjában tett látogatásán közölte: a döntés alapján az országban 11 szolgáltató 22 helyszínen végzi majd a rehabilitációs tevékenységet.



Emlékeztetett: három éve teremtették meg a szolgáltatás törvényi biztonságát a "tereptapasztalatokat" figyelembe véve, civil szervezetekkel együttműködve. Így azok a látássérültek, akiknek az egészségügy által nyújtott ellátáson túl a mindennapi élethez és munkába álláshoz szüksége van látásrehabilitációra, azt a civil szolgáltatókon keresztül igénybe tudják venni - tette hozzá.



Elmondta, hogy tavaly országszerte ezernél többen éltek a lehetőséggel, több mint 53 ezer órában. A kormány célja, hogy a fogyatékossággal élők értékként jelenjenek meg a társadalomban és munkához jutva teljes életet élhessenek - fogalmazott. Ehhez elengedhetetlen az akadálymentesítést és az érintettek mindennapi életét könnyítő szolgáltatások segítése, fejlesztése - jegyezte meg.



Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere elmondta: ahogy a kormánynak, úgy a városoknak is kötelességük a fogyatékkal élőkkel együtt gondolkodni. Szolnokon ezt a szándékot számos példa értékű program testesíti meg - tette hozzá.



Kállai Mária (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a kormány szerteágazó gondoskodási rendszert épített ki Magyarországon, amely a segítségnyújtáson túl közösséget és értéket is teremt.