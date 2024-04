EU

KIM: Brüsszel nem hagy fel a magyar felsőoktatás jogtalan támadásával

Brüsszel álláspontja szerint a CEU esetében nem szükséges, hogy annak "képzései egyenértékűek legyenek a magyar egyetemekre vonatkozó szabályokkal".

Brüsszel az Erasmus ügyet úgy akarja eltusolni, hogy közben a Soros-Egyetem kérdést újra előhúzva indít eljárást Magyarországgal szemben - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) pénteken az MTI-vel.



A tárca közleménye szerint az Erasmus és a Horizont ügyekben Brüsszel kettős mércét, diszkriminációt alkalmaz a magyar diákokkal, kutatókkal szemben amikor jogtalanul zárja ki őket és hónapok óta következetesen hallgat, időt húz, ezáltal is elismerve, hogy a kormány által javasolt megoldások kikezdhetetlenek.



Úgy fogalmaztak, hogy figyelemelterelésként egy már korábbi ügyet, a CEU-ügyet húzzák elő, előkészítve azt, hogy továbbra is fenntarthassák a blokkolást.



Azt írták: Brüsszel álláspontja szerint a CEU esetében nem szükséges, hogy annak "képzései egyenértékűek legyenek a magyar egyetemekre vonatkozó szabályokkal" és hogy a képzések elismerése mögött a két állam között nemzetközi szerződés legyen. "Mi több, az sem szükséges, hogy az Oktatási Hivatal az egyetem működését engedélyezze" - jegyezték meg.



A minisztérium szerint a kérdés mindezek mögött ugyanakkor az, hogy "miért tud ezen feltételeknek 10 külföldi egyetem megfelelni?" A CEU miért nem akar, és miért védi a Soros-Egyetemet ilyen bőszen és következetesen Brüsszel? - fogalmaztak a közleményben.



A felsőoktatás nemzeti hatáskör, szuverenitásunk egyik sarokpontja - hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a kormány megvédi a magyar diákokat, kutatókat, véleménydiktatúra helyett autonómiát biztosít a magyar egyetemeknek.



Emlékeztettek, hogy az elmúlt években több, mint kétszeresére nőtt a felsőoktatás finanszírozása, immár 12 hazai egyetem van a világ legjobb 5 százalékában. A Pannónia program idén ősztől 8000 diáknak nyújt lehetőséget, hogy a világ vezető egyetemein vegyenek részt nemzetközi csereprogramokban, és elindul a magyar kutatások nemzetközi együttműködését erősítő HU-rizont program is - közölték.



Nekünk a magyar egyetemisták az elsők - zárta közleményét a KIM.