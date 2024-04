Üzemanyag

Ásványolaj szövetség: a középmezőnyben vannak a magyarországi üzemanyagárak a környező országok között

Európai uniós összehasonlításban a magyarországi benzinárak a 18., a dízelárak a 12. helyen állnak, a környező hat országgal összehasonlítva pedig továbbra is a középmezőnyben van Magyarország - közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).



A szervezet honlapján elérhető táblázatban a 95-ös motorbenzin és a normál gázolaj árai találhatók meg Magyarország mellett hat országban, Ausztriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.



Az április 25-26-i adatok szerint a hét ország árai alapján a 95-ös benzin átlagára adókkal együtt 638 forint, a magyarországi ár 645 forint. A normál dízel régiós átlagára a MÁSZ által közölt adatok szerint 624 forint adókkal együtt, a magyarországi ár 635 forint.



Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 4 forinttal nőtt, a dízel esetében 8 forinttal csökkent - közölte a szövetség.



A MÁSZ hangsúlyozta: az üzemanyagárakat döntően a nyersolaj ára, a makrogazdasági folyamatok, geopolitikai konfliktusok és a forint árfolyama befolyásolják. Az elmúlt napokban az olaj árára hatással volt, hogy mérséklődött az Izrael és Irán közötti konfliktus geopolitikai kockázata, és a globális nyersolajtartalékok több mint 100 millió hordóval az elmúlt három év átlaga felett vannak.



A benzin esetében a nyári specifikációra való áttérés szezonális hatása, a tervezett finomítói karbantartások és az ukrán dróntámadások miatti oroszországi nem tervezett finomítói kiesések voltak a fő mozgatórugók.



A gázolajnál a gyenge kereslet ellensúlyozta a folyamatos finomítói karbantartások okozta kínálat-visszaesést. Eközben nő az európai dízelimport, amely ugyancsak kedvező hatást gyakorolt a hazai és régiós üzemanyagárakra.



A kelet-közép európai régió tengeri ellátással is rendelkező országai továbbra is helyzeti előnyben vannak, mivel szélesebb körű ellátási forrásaik lehetnek, tehát alacsonyabb beszerzési áron tudnak hozzájutni feldolgozandó nyersolajhoz és az üzemanyag-késztermékekhez - jegyezte meg közleményében a MÁSZ.