Magyarország visszakerülhet a gyorsaságimotoros-vb és a Superbike-vb naptárába

A Dorna és a HUMDA célja, hogy a Hungaroring, valamint az újonnan megépített balatonfőkajári Balaton Park Circuit elnyerje a szükséges engedélyeket. 2023.09.20 02:23 MTI

A gyorsaságimotoros-világbajnokság, valamint a Superbike-vb hivatalos honlapja is beszámolt arról hétfőn, hogy Magyarország hamarosan visszakerülhet a két versenysorozat naptárába.



A motogp.com-on olvasható közlemény szerint a jogtulajdonos Dorna Sports a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-vel (HUMDA) közösen azon dolgozik, hogy a lehetséges két helyszínt alkalmassá tegye a motorversenyek rendezésére a közeljövőben. A Dorna és a HUMDA célja, hogy a Hungaroring, valamint az újonnan megépített balatonfőkajári Balaton Park Circuit elnyerje a szükséges engedélyeket, azaz a homologizációt, melynek nyomán a Superbike-vb és a MotoGP is visszatérhet majd Magyarországra.



A motogp.com beszámolója szerint a korábban megkötött és most frissített megállapodás értelmében a Dorna és a HUMDA azt akarja elérni, hogy a Superbike-vb 2024-es versenynaptárába bekerülhessen helyszínként a Balaton Park Circuit, amely a gyorsaságimotoros-vb programjában tartalékhelyszínként szerepelne, majd 2025-től a Hungaroringen rendeznének MotoGP-futamokat.



A Superbike-vb hivatalos honlapja, a worldsbk.com ugyanezeket az információkat közölte hétfőn azzal a kiegészítéssel, hogy a versenysorozat naptára "a nagyon közeli jövőben" új helyszínnel bővülhet.