Vihar - OVF: az árhullámok ellen nagy segítséget jelentenek az elmúlt évek vízügyes fejlesztései

2023.08.06 14:29 MTI

Nagy segítséget nyújtanak a levonuló árhullámok elleni küzdelemben az elmúlt évek vízügyes fejlesztései - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombaton az MTI-vel.



A közleményben felhívták a figyelmet, hogy Rönökön és Rábagyarmaton a nemrég átadott automata üzemeltetésű tározók visszatartották az éjjel lezúduló csapadékot, több százezer köbméter vizet és ezzel megmentették az alattuk lévő településeket az elöntéstől. Jól vizsgáztak a töltéserősítések és a szentgotthárdi árapasztó is.



Az éjszakai és hajnali órákban csaknem 50 vízügyes érkezett meg a Dunántúlra az ország minden részéről, hogy segítséget nyújtsanak helyi kollégáiknak a védekezési munkákban.



A hidrológiai előrejelzés továbbra is bizonytalan, a legtöbb csapadék a következő 24 órában újra a Rába, a Mura és a Dráva vízgyűjtőjére várható - jelezte az OVF.



A tájékoztatás szerint a mediterrán ciklon várhatóan még több napig a térségben marad, ezért további számottevő mennyiségű esőre kell számítani elsősorban a Traun-Enns, a bécsi medence, a Mura, a Felső-Dráva, valamint a Sajó-Hernád vízgyűjtőjén. A csapadék idő- és térbeli eloszlása továbbra is a szokásosnál bizonytalanabb, de mind a Duna, mind a Tisza vízgyűjtőjén jelentős mennyiség várható.



A már lehullott csapadék hatására intenzív vízszintemelkedések indultak meg a Rába, a Mura és a Zagyva folyókon. A Rába Szentgotthárdnál szombaton hajnali 4 órakor 476 centiméterrel, III. fokú készültség mellett tetőzött. A folyó Körmendnél továbbra is erősen árad, 12 órakor 436 centimétert mértek, pár órán belül itt is III. fokú készültség várható - írta a vízügyi főigazgatóság.



Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelző rendszerében szereplő hazai vízmércékre készített számítások alapján - ha az előrejelzett csapadék lehullik - a következő hat napban a Duna vízrendszerén a Dunán Nagybajcsnál I. fokú készültséget kell majd elrendelni. A folyó többi magyarországi szakaszán készültség alatt maradnak a vízállások, de jelentős, több méteres vízszintemelkedések lesznek.



A Rábán, a Murán és a Dráván a III. fokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállások várhatók a következő napokban.



A Tisza vízrendszerén a Tarnán az I. fokú, a Sajón, a Hernádon és a Zagyván a II. fokú árvédelmi készültségi szinteket meghaladó vízszintek kialakulása valószínűsíthető - közölte az OVF.



A közlemény szerint az árvízvédelmi készültségekkel érintett védelmi szakaszokon a fokozatoknak megfelelő éjjel-nappali figyelő- és járőrszolgálatot tartanak a vízügyi igazgatóságok. Ahol önkormányzati védekezés van, ott a vízügyes szakemberek azonnal rendelkezésre állnak és műszaki segítséget nyújtanak, ha a települési védelemvezetők ezt kérik.