Gazdaság

NAV: idén már több mint 28 millió e-kereskedelmi csomagot vizsgált át a hatóság

Ebben az évben több mint 210 ezer vámkezelést és 28 millió e-kereskedelmi csomag vizsgálatát végezte el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - mondta a NAV Repülőtéri Igazgatóságának igazgatója szerdán Alsónémediben.



Teleki József a hamisítás elleni világnap alkalmából tartott, hamis termékek megsemmisítésével egybekötött sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az átvizsgált 28 millió e-kereskedelmi csomag az Európai Unión kívülről érkezett, és nem csak Magyarország, hanem a környező országok is a küldemények célországai voltak.



Kifejtette, hogy a vámvizsgálat során a hivatal munkatársai kockázatelemzés alapján megnézik az áru okmányait és azt, hogy sért-e szellemi tulajdonjogot a termék. "Amennyiben feltehetőleg hamis termékkel állunk szemben, megkeressük a védjegy jogtulajdonosát, akinek nyilatkoznia kell arról, hogy tényleg hamis-e a termék" - fűzte hozzá az igazgató.



Teleki József elmondta, hogy amennyiben bebizonyosodott a termékről, hogy hamis, a hatóság hozzájárulást kér a jogtulajdonostól és a címzettől az áru megsemmisítésére. Hozzátette, hogy büntető- vagy szabálysértési eljárás csak abban az esetben indul, ha a jogtulajdonos vagy a címzett nem járul hozzá a megsemmisítéshez.



Az igazgató elmondta, a repülőtéren az a tapasztalat, hogy a legnagyobb mennyiségben hamis sportcipőt próbálnak behozni, de jelentős a hamis autóipari termékek száma is.



Hozzátette, hogy hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületével (JAF), amely elsősorban oktatási tevékenységgel segíti a hamis termékek elleni munkát. Az oktatások segítik a NAV munkatársait abban, hogy jobban meg tudják állapítani, hogy mi a hamis és mi nem.



Marótiné Koczur Györgyi, a JAF elnöke arról beszélt, hogy a hamis autóipari alkatrészek többféle kockázatot rejtenek, amellett, hogy megkárosítják a magyar gazdaságot, veszélyesek a felhasználó és más közlekedésben résztvevő számára is. Hozzátette, ezek az alkatrészek ellenőrizetlen forrásból származnak, ezért nem tudható, hogy kibírják-e a szükséges igénybevételt, terhelést.



Czuczor Ákos, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatóhelyettese ismertette, hogy 2022-ben 26 esetben kezdeményeztek eljárást autóipari termékekkel kapcsolatban, az idén pedig már 18 esetben indult ilyen eljárás. Hozzátette, hogy a 18 eset 4800 autótartozékot érintett, például nyers kulcsokat, felniket.