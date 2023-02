El akarta lopni Lenin holttestét egy részeg férfi - képpel

Megpróbált betörni a moszkvai Vörös téren található Lenin-mauzóleumba egy ittas férfi, aki el akarta lopni Lenin holttestét - közölte hétfőn a Moszkovszkij Komszomolec című bulvárlap.



A férfit vasárnap éjjel fogták el a rendőrök, amikor megkísérelte kinyitni a mauzóleum bejáratát. A tettenéréskor összefüggéstelenül beszélt, majd az őrszobán bevallotta, hogy el akarta lopni a bolsevik forradalom vezérének holttestét. Tettére nem tudott magyarázatot adni.



Az elkövetőhöz mentőt hívtak, a TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint alkohol okozta mentális zavart állapítottak meg nála.



A férfiról a Moszkovszkij Komszomolec megtudta, hogy egy 42 éves moszkvai bútorszerelő, aki az alkohol rabjává vált, miután öt éve elvált három gyermeke anyjától.

Meanwhile, in #Moscow, attempts were made to steal Lenin's body: a 42-year-old man was detained 😏#RussiaIsATerroristState

According to Rossiyskaya Gazeta, the kidnapper tried to enter the mausoleum at night, but was stopped by law enforcement. pic.twitter.com/X6rxihyX3b