Ember eszik embert

Nostradamus jóslata 2023-ra: sötét idők jönnek

Jövőre eljön az Antikrisztus, egy palota lángolni fog, az emberek egymást eszik, a globális felmelegedés pusztítóbb lesz mint valaha és kitörhet a 3. világháború is. 2022.12.30 09:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 16. századi asztrológus híres Próféciáiban már megjósolta a nagy londoni tűzvészt, Hitler hatalomra jutását, a szeptember 11-i terrortámadásokat, a koronavírus-járványt is - írja az Index.



Jóslatgyűjteménye 1555-ben jelent meg, ebben 942 vers ad jövendöléseket a jövőre, lássuk hát, mit mond 2023-ról.



Az egyik jóslat egy nagy háborúra vonatkozik: "Hét hónap nagy háború, emberek halnak meg a gonoszság miatt." Ez lehet az ukrán-orosz konfliktus eszkalálódása és harmadik világháborúvá erősödése.



Egy másik jóslatában égi tűzről ír egy királyi épületben. Milyen királyi rezidenciát fenyegethet tűz, vagy nem is egy konkrét épületre vonatkozik, hanem valami sokkal baljósabb dologra? Vagy esetleg a Buckingham palota falain belüli viszályokra?



Nostradamus "leeső fényről" is jósol, ami talán bolygókra vonatkozik, egyes feltételezések szerint a Marsra, vagy más bolygók meghódítására. Döbbenetes próféciája még, hogy meg fogjuk enni egymást, mert a globális felmelegedés miatt táplálékforrásaink erőteljes apadásnak indulnak.



"Mint a nap, a fej a ragyogó tengert keresi. A Fekete-tenger élő halai csak forrni fognak" - olvashatjuk, vagyis a halállomány is erősen lecsökken. Az éhezés miatt nyugtalanság várható az emberek között, konfliktusok, viszályok robbannak ki a tehetősebbek ellen: "a trombita nagy viszálytól rázkódik, megszegett megállapodás: arcát az ég felé emeli, a véres száj vérben úszik, a tejjel és mézzel felkent arc a földön fekszik."



De a legrosszabb hír még hátra van: "az Antikrisztus nagyon gyorsan megsemmisíti a hármat. Háborúja huszonhét évig fog tartani. A hitetlenek halottak, foglyok, száműzöttek. Vér és emberi test borítja a földet." Az Antikrisztus egy vérszomjas, hataloméhes ember lehet, akár egy magas pozícióban lévő politikus?