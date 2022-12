Az ember legjobb barátja? Egy kutya gyújtotta fel a lakást karácsonykor

Az angliai tűzoltók arra figyelmeztettek, hogy bölcs dolog kihúzva tartani az elektromos készülékeket, amikor nincsenek használatban, különösen akkor, ha háziállat van a háztartásban.



A figyelmeztetés egy karácsony este történt incidens nyomán érkezett, amikor az Essex-i tűzoltóság egy olyan lakástüzet oltott, amelyet nyilvánvalóan egy kutya okozott.



"A háztulajdonos kiment, és amikor visszatért, füsttel telve találta a házát. Úgy véljük, a tűz azért keletkezett, mert egy hajszárítót hagytak bedugva az ágyon" - idézte a helyi média Gary Shinn őrsparancsnokot. "Úgy gondoljuk, hogy a kutya ezután felugorhatott az ágyra, és véletlenül bekapcsolta a hajszárítót, ami végül meggyújtotta az ágyneműt és a matracot".



Szerencsére a háztulajdonos és a kutya is túlélte a tüzet, bár füstmérgezés miatt kezelésre szorultak.



"Miután végzett az elektromos készülékekkel, például hajszárítókkal és hajvasalókkal, kérjük, szánjanak rá egy percet, hogy kihúzzák a konnektorból" - tette hozzá Shinn. "A háztulajdonos egy pillanatig sem gondolta volna, hogy a kutyája bekapcsolja a hajszárítót."

