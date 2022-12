Állatkínzás

Brutálisan elbántak egy macskával - videó

Az Iowa állambeli Cedar megye egyik családjának macskája lábadozik, miután egy nyíllal átlőtték. A kegyetlen állatkínzás miatt 5000 dollárig terjedő jutalmat ajánlottak fel az ügyben letartóztatáshoz vezető információkért.



A Humane Society of the U.S. ajánlotta fel a jutalmat. Az érintettek szerint az eset október 30-án vagy annak környékén történt. A családtagok arról számoltak be, hogy rátaláltak vörös cirmos, rövidszőrű házimacskájukra, akit Atticusnak hívtak, és akit meglőttek, valószínűleg nyílpuskával.



A család azonnal állatorvoshoz vitte, ahol a nyilat eltávolították.



Atticus ekkor még alig tudott járni vagy állni, de mostanra már felépült a sérüléseiből.