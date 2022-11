Elon Musk rajongói Kanadában 27 méteres bizarr szobrot építettek

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk rajongói egy bizarr, 25 millió forintnak megfelelő értékű, 27 méteres emlékművet építettek "hősük" tiszteletére. A műalkotás a milliárdos fejét ábrázolja egy kecske testén, aki rakétán lovagol'. Kevin és Michelle Stone kanadai fémszobrászok alkották meg a szobrot alumíniumból.



Az Elon GOAT Token ($EGT) koncepciója és megrendelése alapján készült a mű. A hírek szerint a szobrot november 26-án tervezik átadni Musknak a texasi Austinban, a Tesla főhadiszállásán.



"A legtöbben azt gondolták, hogy soha nem fogjuk megcsinálni, de egy év építés után eljött az idő, hogy hazavigyük Elonnak. Szeretnénk találkozni a sráccal, és átadni neki. Elvégre ő a világ leginnovatívabb embere, ezért ő a GOAT - Greatest Of All Time"."

Being a fellow GOAT himself and a comedian, you'd think @realmartymar would have a little bit more of a sense of humor 😂. The real question here - When is Elon GOAT and a sick #Telsa going to be featured in the next Bad Boys movie!? 😃🐐 pic.twitter.com/YqrDJKJatF