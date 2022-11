Foglalkoztatás

Egy kétségbeesett férfi csokival együtt osztogatta önéletrajzát a közlekedési lámpáknál

Állást találni sosem könnyű, de pláne nehéz lehet akkor, amikor a gazdaságok világszerte még mindig érzik a világjárvány hatásait, és még közbe is jött egy háború és egy energiaválság. Egy dubaji álláskereső azonban élt a lehetőséggel, és egyedi módját találta meg annak, hogy az önéletrajzát osztogassa az állás reményében.



Amikor a Nawar Moukhalalati nevű dubaji férfi nem talált munkát a népszerű online állásközvetítő platformon, úgy döntött, hogy egy-egy csokoládéval együtt osztogatja önéletrajzát a közlekedési lámpknál álló embereknek.



Az önéletrajzban egy cetli is volt, amelyen ez állt: "Hálás leszek, ha segítesz nekem munkát találni. Szép napot kívánok, tele szeretettel és boldogsággal". Emellett a nevét és elérhetőségét is feltüntette.



"Miután nem sikerült munkát kapnom a Linkedinen, elkezdtem az önéletrajzomat a dubaji lámpáknál osztogatni az embereknek" - írta a LinkedIn-en, miközben egy képet is csatolt.

Az önéletrajzában Nawar Moukhalalati felsorolta korábbi munkatapasztalatait, mint értékesítési vezető és értékesítő különböző irodákban. Azt is állította, hogy az Al Zarqa Egyetemen szerzett végzettséget, és arabul és angolul is beszél.



A LinkedIn-bejegyzésre azóta több mint 700 reakció és számos komment érkezett. Sokan megírták gondolataikat.



"Az Egyesült Arab Emírségekben működő cégeknek, akik kreatív embereket keresnek, ő kiváló marketingesnek bizonyulhat. Kérem, segítsenek neki munkát biztosítani" - írta egy személy.

"Ezt úgy hívják, hogy out-of-the-box gondolkodás. A piac kemény, és én is próbálok munkát találni az elmúlt néhány hónapban. Sok szerencsét kívánok neked, testvér" - írta egy másik személy.



"Higgy egy dologban. Semmi sem állandó. Ha most rossz időszakod van, az nem fog sokáig tartani. Sok szerencsét kívánok" - mondta egy harmadik személy.



"Hamarosan egy csodálatos munkával leszel megáldva. Minden jót Nawar. Ahogy az önéletrajzod mellé adott csokoládék édesek, az új állásod még édesebb lesz" - mondta egy másik személy.



"Továbbítottam az önéletrajzodat azoknak az embereknek, akik értékesítésre keresnek munkatársakat. Hamarosan találsz munkát" - tette hozzá egy személy.