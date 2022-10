Tragédia

Azonosították a bőröndben holtan talált kisfiút, gyilkosságért körözik az anyját

Az ötéves kairói Ammar Jordant egy bőröndben találták meg április 16-án, öt nappal azután, hogy édesanyját kiengedték a börtönből. 2022.10.28 19:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyilkosság gyanújával körözi a rendőrség annak a kisfiúnak az édesanyját, akit holtan találtak egy bőröndben Indiana államban. Az ötéves kisfiút a rendőrség Cairo Ammar Jordan néven nevezte meg a Georgia állambeli Atlantából.



A rendőrség közölte, hogy október 14-én elfogatóparancsot adtak ki Cairo édesanyja, a 37 éves, szintén atlantai Dejaune Ludie Anderson és a 40 éves Dawn Elaine Coleman ellen a louisianai Shreveportból.



Mindkettőjüket halálhoz vezető eltartott elhanyagolásával és az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.



Anderson ellen egy második elfogatóparancsot is kiadtak gyilkosság vádjával a fia halálával kapcsolatban - közölte a rendőrség.



Carey Huls őrmester, az Indiana állambeli rendőrségtől elmondta, hogy Anderson továbbra is szabadlábon van, és Houstonba, Las Vegasba, Los Angelesbe, San Diegóba és San Franciscóba utazott azóta, hogy fia holttestét áprilisban megtalálták.



Colemant október 19-én tartóztatták le San Franciscóban, mondta Huls őrmester.



A nyomozók Coleman és Anderson ujjlenyomatait találták meg a fekete műanyag zacskókon, amelyekbe a fiú holttestét a bőröndön belül helyezték el, az október 14-én benyújtott eskü alatt tett nyilatkozat szerint.



Huls őrmester megerősítette, hogy a "tárgyi bizonyítékok a gyanúsítottakhoz vezettek" Cairo halálával kapcsolatban.



Az eskü alatt tett nyilatkozat tartalmaz olyan bejegyzéseket, amelyeket Anderson állítólag a Facebook-fiókján tett, többek között április 11-én, miután kiengedték a Kentucky állambeli Louisville-ben lévő börtönből egy bolti lopás miatt.



Ezekben a bejegyzésekben Anderson azt írta, hogy "most szabadultam a börtönből" és "igen, gyógyulást és gyilkolást kellett végeznem" - áll a nyilatkozatban.



Egy sor korábbi Facebook-bejegyzésében Anderson állítólag ördögűzésről, varázslatokról és más természetfeletti témákról értekezett. Egy február 19-i bejegyzésben "egy nagyon erős démoni erőt említ a fiából".



"Ez az egész ügy az igazságszolgáltatásról szól Cairo számára. Ez minden, amiről ez az ügy valaha is szólt" - mondta Huls őrmester.



"Az igazságosság mindenki számára azt jelenti, hogy a nyilvánosság elé kell állítani azokat, akik felelősek a haláláért, hogy bíróság elé álljanak".



A fiú holttestét egy bőröndben találta meg egy erdőben április 16-án egy gombaszedő.



A halottvizsgálat megállapította, hogy a fiú valószínűleg gasztroenteritisz, vagyis a kiszáradáshoz vezető hányás és hasmenés okozta elektrolit-egyensúlyzavar miatt halt meg - közölte a rendőrség májusban.



A nyomozók szerint a fiú legfeljebb egy héttel a holttest megtalálása előtt halt meg. Nemsokára töltötte volna be a hatot.