Elképesztő!

Az élő Nostradamus, aki megjósolta a kovid-járványt is, most zombiapokalipszist jövendölt

A 36 éves Athos Salomé nevű férfi a brazíliai Divinópolisban született, és azt állítja, hogy már a COVID-19 kezdetét és II. Erzsébet királynő halálát is megjósolta. 2022.10.20 14:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mindannyian jól ismerjük, hogy Nostradamus jóslatai mennyire pontosak voltak az évek során. A látnok előre megmondta Adolf Hitler felemelkedését, a londoni nagy tűzvész, John F. Kennedy egykori amerikai elnök meggyilkolását és a 9/11-es terrortámadásokat, hogy csak néhányat említsünk.



Az asztrológusnak azonban most valószínűleg konkurenciája akad, méghozzá egy köztünk élő személy képében. A modernkori Nostradamus néven ismert jövendőmondó most a zombikra figyelmeztetett minket, és arra, hogy mennyire félelmetes lesz a támadásuk.



A 36 éves Athos Salomé nevű férfi a brazíliai Divinópolisban született, és azt állítja, hogy már a COVID-19 kezdetét és II. Erzsébet királynő halálát is megjövendölte.

A férfi elmondása szerint látomásai csak úgy a semmiből jönnek. A látszólagos jövendőmondó felsorolta azokat a kárhozatos világeseményeket, amelyek szerinte 2023, 2024 és 2026-ig valóra válnak.



Az egyik jóslata megemlíti, hogy nincs menekvés azok számára, "akiknek meg kell ismerniük az Úr haragját". A férfi eddig tizennégy próféciát írt.



A Daily Star szerint a hat prófécia egyike azt mondja, az embereket fizikailag és mentálisan olyannyira megkínozzák, hogy zombiként élnek majd. Azt mondta: "Sok fejet fognak levágni, véres és pszichológiai kínzásokat fognak alkalmazni, így a lakosságot manipulálják és zombiként fogunk élni."



"A mentális zavarok növekedni fognak, a fájdalom és a gyász idején az idegösszeroppanások kibillentik az emberi elmét, depressziót és öngyilkosságból eredő halált váltanak ki. Készüljetek fel, mert az ilyen emberek száma megháromszorozódhat, így nem csak a vírus fog ölni!"