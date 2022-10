Állati

Annyira részeg volt egy férfi, hogy elpusztult a királykobra, miután megharapta

A királykobra nagyjából a legmérgezőbb kígyó, ami a világon létezik, és az emberek általában távol tartják magukat a csúszómászótól. Már egyetlen harapása rendkívül halálos lehet, és viszonylag gyorsan is hat.



Egy részeg férfi azonban egy kimúlt kígyóval együtt érkezett az indiai Kushinagarban lévő körzeti kórházba. A sürgősségi osztályra érve azt mondta az orvosoknak, hogy a kígyó "elpusztult, miután kétszer megharapta" a lábát és a kezét.



Ez a 35 éves részeg férfi, akit Salauddin Mansoori-nak hívnak, Padrauna lakosa. A beszámolók szerint a férfi azt mondta az orvosoknak, hogy a közel kétméteres kobra meghalt, miután sérülést okozott neki, és kérte az orvosokat, hogy adjanak neki a kígyómarásra ellenméreg-injekciót.



A férfiról egy videót is megosztottak az Instagramon, amelyen az látható, amint ittas állapotban ül a kórházi ágyon, miközben az orvosokkal beszélget. A férfi megmutatta a lábán lévő kígyómarást, és kérte az orvosokat, hogy adják be neki a szükséges injekciót.



Az orvosok arra kérték a férfit, hogy magyarázza el az eseményeket, mert nem egészen értik, mi is történt. Mansoori elmondta, hogy hazafelé tartott a padraunai vasútállomáson keresztül, nagyon részegen, és alig ért át a síneken, amikor megharapta a kobra.



A férfi ekkor dühében mindkét kezével megragadta a kígyót, és azt mondta: "Meghalok, de téged sem hagylak életben". Ekkor állítólag a királykobra megharapta az egyik kezét. Később, amikor a testvére értesült erről, kórházba vitte a férfit.