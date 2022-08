Híresség

Pataky Attila rendszeresen beszélget kerti szobraival

Szerinte a művész dolga az, hogy utat mutasson a fény és a szabadság felé. 2022.08.08 11:25 ma.hu

Pataky Attila és felesége ma reggel a Mokka stábjának mutatták meg a kertjüket - írja a 24.hu. Az énekes különös figyelmet fordított a szobraira is, melyek közül volt, amelyikre öt évet kellett várnia, hogy miután kiállításról kiállításra járt, végül az ő kertjében kaphasson helyet. Mint mondja, egy sziklára leülve beszélgetni is szokott a szóban forgó mestermunkákkal.



"Ehhez a csodához le kell ülni, oda kell ülni, és adni kell egy kis időt az embernek saját magának, a lelkének, a megnyugvásnak, feltenni a kérdést, és akkor egy két héten belül érkezik a válasz. Ők ezt tudják hárman" - magyarázta az énekes, aki a zenéjében is igyekszik átadni a spiritualitást.



"A művész dolga az, hogy utat mutasson a fény és a szabadság felé. Ez az én dolgom, legalábbis én így fogalmazom meg magamnak."