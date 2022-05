Színes

Vajna Tímea amerikai állampolgár lett

Vajna Tímea évek óta az Egyesült Államokban él, és most végre elérkezett a pillanat, amire már régóta készült: állampolgársági vizsgát tett, amelynek sikeréről az Instagram-sztorijában számolt be - írja az Origo.



"Kilenc év után... el se hiszem!" - írta a 24 órán át látható történetében az üzletasszony, aki ennek örömére az Amerikában oly népszerű muffinszerű sütivel, cupcake-kel lepte meg magát. A sztorijából az is kiderül, hogy az eskütételre holnap kerül sor, amiről videóbejegyzéseket szeretne majd megosztani.