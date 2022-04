Kitálalt az asszisztens

Sírva fakadnak az oligarchák a szankciók miatt - féltik a luxuséletet

Az ukrajnai háború miatt világszerte számos oligarcha ellen szankciókat vezettek be. A magánrepülőgépeket és jachtokat kobozták el. Ez horror az orosz szupergazdagok számára. Kétségbe vannak esve - és nem kicsit. 2022.04.09 15:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Világszerte lefoglalták az oligarchák repülőgépeit és jachtjait - nincs többé nyaralás vagy magánrepülőgép. Az oligarchák világszerte súlyos szankciókkal szembesültek, amelyek az általuk ismert luxuséletnek véget vetettek. Súlyos csapás mindez orosz szupergazdagok számára.



"Tanúja voltam, ahogy nyafognak és sírva fakadnak, mert többé nem szállhatnak fel magánrepülőre, nem foglalhatnak nyaralást, de még egy Ubert sem rendelhetnek" - mondta a Mirror című brit lapnak egy nő, aki több oligarchának dolgozik.



A zárolt hitelkártyák és számlák miatt néhány oligarchának még a személyzetét is meg kellett kérnie arra, hogy fizessék ki a taxijukat. A szupergazdagok haragjától tartva az asszisztens névtelen kívánt maradni.



Nem érdekli őket, ha emberek halnak meg.

Csak ennyit árul el: a nő több oligarchának dolgozik, akik a London melletti Surreyben, a St. Georges Estate-ben élnek. Ez egy exkluzív és őrzött terület, ahol a Mirror szerint a lakók egyharmada orosz. "Nem érdekli őket, hogy Ukrajnában emberek halnak meg". De annál hisztisebben reagálnak, ha a fényűző életükről van szó.



Az egyik oligarcha felesége sírva fakadt, miután a tizenkétmillió frankos kastélyához megrendelt elektromos berendezéseket megállították. Egy másik surrey-i házaspár Dubajban rekedt, amikor törölték első osztályú járatukat - mondta. "Csak magukkal törődnek, és azzal, hogy a szankciók hogyan befolyásolják majd a pezsgős életmódjukat."



Sok oligarcha számára nehezen elviselhető, hogy luxuséletük most veszélybe került. Előfordult már például, hogy az egyik gazdag orosz család csaknem 30 000 frankot fizetett csak azért, hogy egy élő rákot és némi fekete kaviárt szállítson Moszkvából egy partira magánrepülővel. "De ez most változik, és jó látni, hogy meg kell szokniuk az új helyüket a világban" - mondta az oligarcha asszisztense.