Gyász

Még mindig nem temették el Damu Rolandot - nem akarják, hogy Andy Vajna közelében nyugodjon

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt egy hónappal ezelőtt, 47 éves korában elhunyt Damu Roland koronavírus-fertőzés következtében. A színész hetek óta küzdött betegségével és kórházról kórházra szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Rolandot mélyaltatásban, lélegeztetőgépen, majd műtüdőn kezelték. Miután bevitte a mentő, mindössze három napig volt magánál.



A színész gyakorlatilag készült a halálára, a nagynénjétől azt kérte, temetésén a családból csak ő, az unokatestvére Éva, néhány rokon és barát vegyen részt, viszont kérése szerint a szülei nem lehetnek jelen a szertartáson. A színészt azonban máig nem temették el, édesapja szerint pedig ez felháborító.



Roland unokatestvére ennek kapcsán a Blikknek azt mondta, hogy a Fiumei úti sírkert művészparcellája betelt, továbbá a megfelelő engedélyeknek is híján vannak. A portál úgy tudja, hogy a család erről hallani sem akart. Itt helyezték ugyanis végső nyugalomra a néhai filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna hamvainak egy részét. Mint ismert, Damu több mint két éven át alkotott egy párt a producer későbbi özvegyével, Vajna – akkor még Palácsik – Tímeával, a kapcsolatnak azonban csúnya vége lett. Végül nemi erőszak miatt elítélte a bíróság a színészt, a TV2 felbontotta a szerződését, majd börtönbe is kellett vonulnia. Damu sosem titkolta, ez óriási törést okozott a szakmai és magánéletében is. Érthető, ha a család egy része nem nagyon szeretné, hogy a színész épp Andy Vajna közelében lenne eltemetve, ám egy másik fővárosi temető művészparcellájában minden készen állt, hogy a néhai színészt eltemessék, a ceremóniára azonban nem került sor.



“Felháborító, hogy miért nem intézték még el a temetést! Roli barátja, Zsolt már mindent elrendezett, már egy hete túllennénk az egészen. Szép szertartás után, olyan gyönyörű sírkő alatt nyugodhatna a fiam, amilyet megérdemelt volna. Ha Éváék intézik a temetést, talán el sem megyek, mert méltatlan, hogy éppen a fiam búcsúztatóján legyen konfliktus, az azonban vérlázító, hogy végső búcsút sem tudok venni Rolandtól. Ha rajtam múlna, már rég eltemettem volna a fiamat” – mondta a lapnak elkeseredetten Damu Rudolf. A megtört apa még nem adta fel a reményt, hogy ő intézhesse a fia temetését, melyben a színész egy jó barátja, Szilágyi Zoltán segédkezne.