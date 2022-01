Per

A Nirvana-címlapbaba újraindítja a gyermekpornó-perét

A Nirvana-borítós baba újraindítja a gyermekpornó-pert. A most 30 éves Spencer Elden betartotta a határidőt, hogy újraindítsa a Nirvana elleni keresetét, azt állítva, hogy a róla csecsemőként készült kép, amelyet használtak, valójában "gyermekpornográfia".



A szerdán benyújtott bírósági beadványokban Elden újra megfogalmazza álláspontját, miszerint a rockzenekar "szándékosan" egy "gyermekpornográfiának" minősülő képet hozott forgalomba 1991-es albumuk népszerűsítésére.



Míg a panaszos azt állítja, hogy míg a zenekar "több tízmillió dollárt" keresett a "Nevermind"-on, közben ő "tartós érzelmi sérülést" szenvedett, miután meztelenül ábrázolták egy medencében.



"Más ellentmondásos albumborítók alkotóihoz hasonlóan az alperesek is arra törekedtek, hogy szexuálisan egyértelmű képet használjanak, amely szándékosan Spencer gondosan elhelyezett, megnagyobbított nemi szervére összpontosított" - érveltek Elden ügyvédei.



A zenekart tovább ostorozva Elden jogi képviselői azzal érveltek, hogy "a kép, amelyen Spencer meztelen nemi szerveit mutogatja, miközben a pénz után kapkod, egy szexmunkás cselekedeteire hasonlít".



A Nirvana visszautasította Elden összes állítását, "nem komolyan vehetőnek" nevezve a keresetét, és azzal érvelve, hogy a közelmúltig úgy tűnt, élvezte, hogy "Nirvana-bébiként" ismerik.



"Elden állítása, miszerint a Nevermind album borítóján lévő fénykép "gyermekpornográfia", a maga nemében komolytalan" - mondták a zenekar ügyvédei, kijelentve, hogy ha Elden állításai igaznak bizonyulnának, akkor bárki, aki a lemez tulajdonosa, "bűnös lenne gyermekpornográfia birtoklásának bűncselekményében".



A bíró január elején utasította el a keresetet, miután Elden ügyvédei nem válaszoltak a Nirvana elutasítási kérelmére a december 30-i határidőig. Fernando M. Olguin bíró nem döntött érdemben egyik fél álláspontjáról sem, így nyitva hagyta az ajtót Elden számára, hogy újra benyújtsa az ügyét, amit most meg is tett.



Elden legalább 150 000 dollárt követel minden egyes alperestől, köztük a zenekar túlélő tagjaitól, Kurt Cobain hagyatékából, Cobain egykori feleségétől, a Geffen és a Universal Music lemezkiadóktól, valamint Kirk Weddle fotóstól.