Színes

Pumped Gabo elárulta, miből van pénze: 'Én igazából egy percet nem dolgozok, csak hobbinak élek'

Tatár Csilla YouTube-on futó, #feedbement című műsorában bukkant fel Pumped Gabo, aki a többi között arról is beszélt, milyen jól jött volna neki régen, ha olyan figurákat követhet gyerekként és tinédzserként, amilyen ő maga.



"Most gondolkoztam el, hogy régebben tök jó lett volna, ha van egy olyan gyerek, mint mondjuk én, és tudom magamat követni az Instagramon. Van egy ilyen mondás, hogy legyél az a hős, akire akkor volt szükséged, amikor fiatal voltál."



Pumped Gabo azt is elmondta Tatár kérdésére, hogy miből él - írja a 24.hu.



"Én gyúrok, szolizok és fodrászhoz járok. Abból finanszírozom, hogy felteszem az Instagramra, az emberek jól szórakoznak rajta, vásárolják a dolgokat, amiket megveszek, ebből. Én igazából egy percet nem dolgozok, csak hobbinak élek. Ez az élet értelme, hogy jól legyél, jól érezd magad minden nap."



Az interjú végén egyébként be akarta követni Tatár Csillát az Instagramon, de elfelejtette a nevét.



"Most kereslek... elfelejtettem a nevedet amúgy. De kajak, mert még nekem annyira korán van, nevekben nem vagyok jó. Ja, Tatár Csilla, jól van. Néztem rád, mondom, csak eszembe jut!"