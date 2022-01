Berontott egy bivaly az étterembe, és felöklelt egy vendéget - videó

Sokkoló felvételek kerültek fel az internetre egy kínai CCTV-kameráról, amelyeken egy bivaly ront be egy étterembe, és megtámadja az egyik vendéget.



A videón, amelyet nyilvánvalóan december utolsó napján forgattak, és amely azóta vírusként terjed a közösségi médiában, két férfi látható, amint egy étteremben áll. Miközben egyikük épp egy italt nyitogat, a másik pedig az okostelefonjával van elfoglalva, a bejáraton keresztül egy hatalmas, láthatóan feldúlt bivaly bukkan elő, szarvát leeresztve, és az egyik vendéget a kamera látóteréből kirepíti.



Körülbelül 20 másodperccel később a bivaly visszatér egy másik bejáraton keresztül, és szarvával és patáival bútorokat tör szét. Ezután azon az ajtón távozik, ahol eredetileg belépett.



Az állatról egy kötél lóg le, így a kommentelők azon tűnődnek, hogy vajon megmenekült-e a hentes vágása elől.



Az eset állítólag a kelet-kínai Taizhou városában történt. A megtámadott férfi lábsérülésekkel került kórházba.

🚨🇨🇳Meanwhile a buffalo smashed its way into a restaurant and threw a man into the air in eastern #China. pic.twitter.com/DHQXYQAXUR