Brutális ételharc Spanyolországban - képek

Az Els Enfarinats a spanyolországi Ibi város évente megrendezett fesztiválja. Lényege, hogy a résztvevők azt játsszák el, hogy a katonaruhába öltözött városlakók egy csoportja liszt és tojás felhasználásával „puccsot” hajt végre, és egy napra átveszi az irányítást a város felett.



Maga a csata mindig aprószentek napján, december 28-án zajlik, de már egy nappal előtte felvonulnak egy nyitott kamionon a másnapi harcosok, miközben a helyi politikusokból és más fontos személyekből gúnyt űző szatirikus verseket szavalnak. Amikor másnap eljön az idő, a főhadiszállásukat a templomnál berendező „lázadók” katonai vagy más bizarr ruhákban, arcukat kifestve támadnak rá a (valódi) polgármesterre és az őt védő, ellenzéknek nevezett csoportra, akik megkülönböztető jelül papírcsillagokkal díszített fekete kalapot viselnek. A belváros kis területén zajló harc során több ezer tojást, több száz kiló lisztet és rengeteg kisebb tűzijátékrakétát használnak fel. Végül mindig a támadók győzedelmeskednek, és átveszik a hatalmat a városban. Új, általában vicces és/vagy ostoba törvényeket hoznak, amelyeket Justicia nuevának, azaz „új igazságnak” neveznek, és az ezeket megszegő járókelőket szintén megdobálják liszttel és tojással, az utcai árusokat és egyéb üzleteket, gyógyszertárakat pedig megbírságolják. A befizetett bírságokat később jótékony célokra fordítják, például a helyi idősotthonnak adják. A nap végén a rend visszaáll, és újra a törvényesen megválasztott vezetés kezébe kerül a város. Este táncos mulatság kezdődik, ahol eljárják a baile del Virreyt és a la dançàt, és amelyeken elegáns ruhába öltözött férfiak és nők ugyanúgy részt vesznek, mint álarcos, kifestett alakok.



Régen meg volt szabva, hogy a „támadók” csoportjába pontosan 14, méghozzá házasságban élő férfi tartozhat. Mára a számot nem veszik szigorúan, lehetnek többen is, de a házasság továbbra is kitétel, és a csoport viszonylag zárt, nehéz bekerülni. Az ellenzéki csoport valamivel nyitottabb, de annak létszáma is határok között mozog - írja róla a Wikipédia.



A fesztiválra minden évben ezrek kíváncsiak, híre pedig a médiának köszönhetően az egész világra eljut. Itt meg lehet nézni a képeket.