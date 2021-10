Sokkoló

Élő adásban rúgta fejbe élettársát az X-Faktor versenyzője - sokkoló videó

Az X-Faktor múlt heti adásában három igennel juttatták tovább Kaffka Mercédeszt a mentorok. A 39 éves versenyzőről tegnap este megdöbbentő videó látott napvilágot. 2021.10.28 18:55 ma.hu

Forrás: YouTube

Az ápolóként dolgozó nő rendszeresen közvetíti az ő és párja, Jutka életét a YouTube-on: a videókban az Index cikke szerint a legtöbbször ittasan veszekednek egymással, ám tegnap Mercédesz fizikailag is bántalmazta partnerét: élő adásban rugdosta Jutka fejét.



A portál úgy tudja, a párnál rendszeresek a hangos veszekedések, ajtócsapkodások, amelyek miatt a szomszédok már többször rendőrt is rájuk hívták a rendőrséget.



A mostani felvételen, melyet itt tud megnézni előkerült egy viszkis üveg, amivel Jutka felsértette Mercédesz száját. Emiatt az X-Faktor versenyzője keményen bosszút állt partnerén, akit testszerte rugdosni kezdett, majd az arcát próbálta ököllel megütni.



Ha a bántalmazás nem lenne így is elég durva, az élő videó alatt a kommentelők arra biztatták Mercédeszt, hogy jobban verje meg Jutkát. Persze, voltak olyanok is, akik azonnal rendőrt hívtak volna, de senki sem tudta a pár címét.

Ha Önt vagy ismerősét, rokonát erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon. Emellett a NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes és anonim hívható hétfő, kedd, csütörtök, péntek este 18 és 22 óra és szerdán 12-14 óra között a 06-80-505-101-es számon. A Patent Egyesület jogsegélyszolgálata szerdánként 16 órától 18 óráig, csütörtökönként 10 órától 12 óráig érhető el a 06 70 220 2505-ös számon. Ha felmerült önben a gyanú, hogy bántalmazó kapcsolatban él, de még nem biztos benne, a www.aszeretetnemart.hu oldalon név nélkül, online is kérhet segítséget.