Híresség

Schobert Norbert: nem sokon múlott az életem

Tudok rendesen beszélni, mozog minden végtagom, nem maradt semmilyen károsodásom - nyilatkozta a kórházból a Blikknek Schobert Norbert.



Mint ismert, a fitneszguru még múlt héten lett rosszul, és esett össze házuk udvarán, ahol az egyik szomszéd és felesége találtak rá. Értesítették a mentőket, így időben sikerült kórházba szállítani.



A Blikk utolérte Norbit, aki egészségi állapotáról elmondta, "vizsgálgatnak napok óta, átnézték a teljes testemet, csináltak vérképet, voltam szívultrahangon, röntgenen, CT-n, de csak az derült ki, hogy minden értékem tökéletes, az érfalamon nincs semmi lerakódás, a koleszterinem tökéletes, fizikailag semmi bajom." Hozzátette, az orvosok nem tudják megmondani, hogy mi okoz egy ilyen sztrókot.



Norbi ugyanakkor úgy gondolja, hogy túlhajtotta magát. "Hajnaltól késő estig dolgoztam, és az elmúlt közel egy év eseményei, az anyósom halála is közrejátszottak. Ha az ember sokáig sok mindenen idegeskedik, a szív képes defibrillálni, és ha ezt teszi, kilök magából egy vérrögöt, ami elindul az agy felé" - fogalmazott. Hozzátette azt is, hogy nem az edzéssel van a probléma, hanem a stresszel, amelyet fiatalon még lehet, elbír, de ötven felett már nem. Azt mondja, most át kell szerveznie úgy a napjait, hogy kevesebb stressz érje. Megjegyezte, hogy 50 évesen hiába érzi magát huszonötnek, nem az, és egy kicsit kevesebbet kell edzenie. Azt is elárulta, hogy gond nélkül tud bármit csinálni.



Arról, hogy mi történt azon a bizonyosan reggelen, elmondta, aznap reggel a gép helyett a szabadban futott, és mikor visszatért, befordult a ház elé, lelassított, és mikor a kapuhoz ért egyik pillanatról a másikra "elhagyott a jobb oldalam". Hozzátette, "valóban nem sokon múlott az életem, vagy nem lett maradandó károsodásom. Az volt a szerencsém, hogy nem tíz perccel korábban ért a baj, amikor még az erdőben futottam."



Arra a kérdésre, hogy miért tartják még mindig bent, elmondta, "amikor a lábamon, a combomon keresztül behatoltak, hogy az ereimen keresztül eljussanak az agyamig és megszüntessék az elzáródást, akkor sajnos az egyik érfal megsérült. Ezt az eret meg kellett operálni, úgyhogy újra megműtöttek vasárnap éjjel, de már egy másik kórházban."