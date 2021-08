Híresség

"Fáj a tüdőm és csak fekszem" - rossz hírrel jelentkezett Majka

Lebetegedett Majka - derül ki a rapper Facebook-oldaláról.



"Napok óta alig van hangom, fáj a tüdőm és csak fekszem... remélem, nincs nagyobb baj" - írja bejegyzésében Majoros Péter, akinek a csütörtöki ceglédi koncertjét is le kellett mondania.



"A pandémia után pláne nem kalkulált már senki ilyen vis maiorral.. magam sem. A múlt heti Parkos siker után hirtelen a mi stábunk is leáll... szörnyű ez az egész (...) A szervezők és a menedzsment is azon van, hogy megoldást találjunk, egyeztetünk új koncert dátumot. Köszönöm a megértéseteket!! Sajnálom.. pótoljuk" - szabadkozik a rapper.