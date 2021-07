Botrány

Schoberték: A családunkat gyalázó Facebook-csoporthoz hasonló csak Orbán Viktornak van

A Facebookon létezik egy csoport, amely gyűlölködő, rettenetesen negatív energiával rendelkező emberek gyülekezete – mondta Rubint Réka a 168 Órának adott interjúban. „Két embernek van ilyen Magyarországon: Orbán Viktornak és nekünk.”



A már majdnem tíz éve létező csoporttal mostanra a Nemzeti Nyomozóiroda is foglalkozik, ugyanis a Facebook még mindig nem tiltotta le őket, pedig – Rubint szerint – messze kimeríti a tevékenysége a közösségi oldal szabályzatát.



„Volt idő, amikor figyelemmel követtem az ott zajló eseményeket, de mivel hozzám nem tesz, viszont az időmből és az energiámból elvesz, ezért elengedtem a képzeletbeli kötél végét, hagy rángassák kedvükre. Egy galambot hiába akarsz megtanítani sakkozni, mindig fel fogja borítani a bábukat.”



A fitneszedző példákat is említ. „Előfordult, hogy terhesen átkeltem egy zebrán, a kezemben Larát fogtam. Az úton pont a csoport egyik tagja engedett át, lefotózott, a poszthoz pedig az alábbi szöveget írta: »Percekig gondolkodtam, hogy a gázra vagy a fékre lépjek«. Alatta mentek a gyűlölködő kommentek ezerrel. Sokan azt kívánták, bár elütött volna. Mások lekurváztak. Volt olyan is, hogy eljöttek egy teltházas fellépésemre, lefotóztak, a poszt szövege pedig a következőképpen szólt: »Hoztam egy kis savat, csak azért nem öntöttem Réka szemébe, mert ott köröztek a biztonságiak«. Ez a megnyilvánulás tisztán tükrözi ennek a csoportnak az elmeállapotát és a lelki világát” – meséli.



Egyszer kipakolták a szentendrei házuk előtti a kukát, majd lefotózták és részletesen kielemezték a tartalmát. Azóta már elköltöztek onnan. Ennek ellenére Rubint Réka azt mondja, nem él félelemben, de elszomorítja az, hogy „olyan emberek közt élünk, akiknek a lelkében ilyen indulatok dúlnak.”



Rubint Réka szerint az irigység mozgatja ezeket az embereket, az, hogy ő sikeres ember lett. „Egyes emberekben az generálja ezeket az érzéseket, hogy nem tudnak mit kezdeni az energiánkkal. Kicsit sajnálom is őket. Amikor lehunyod a szemed, egyetlen emberrel kell elszámolnod: saját magaddal, akivel 24 órában együtt élsz. Ha te ott benn háborogsz, akkor egy háborgó tenger vesz körül, amibe könnyen bele is fulladsz. Ezek az emberek saját magukat pusztítják.”