Pornófilmekhez adta a hangját Várkonyi András, a Barátok közt Vili bácsija

Várkonyi András, a Barátok közt Vili bácsija a Hot! Magazinnak adott interjújában most arról is vallott, hogy karrierje kezdetén még arra is hajlandó volt, hogy pornófilmeket szinkronizáljon.



"Való igaz, hogy amikor Magyarországra először bejöttek ezek a filmek, a hangunkat adtuk hozzájuk. Jókat nevettünk a jeleneteken és a helyzeteken, nem igazán tudtuk komolyan venni az egészet. Persze, a nyögdécseléshez nem nagyon kellett színészkedni. Ez is csak egy műfaj. Igaz, kell egy kicsi gyomor hozzá, de ma sem gondolom, hogy ez problémás vagy kellemetlen lenne számomra. Persze, nem sorolom a nagy alakításaim vagy a szerepeim közé" - mondta a színész a lapnak.