Földönkívüliek

TicTac-ufót észlelhettek Új-Mexikó felett

Furcsa jelenségre lettek figyelmesek az American Airlines Phoenixbe tartó 2292-es járatának pilótái vasárnap Új-Mexikó felett.



"Van rajtunk kívül más is a légtérben? Mert valami most repült át felettünk. És gyűlölöm ezt mondani, de ez a valami, egy hosszúkás hengeres tárgy, egy cirkálórakéta vagy micsoda, nem tudom, mi volt ez, épp most szállt el felettünk, de baromi gyorsan" - mondta az egyik pilóta repülésirányítónkak a CBS amerikai hírcsatornához eljuttatott hangfelvétel tanúsága szerint.



Az esetet az FBI-nak is jelentették, mely jelezte, hogy más forrásból is értesült az incidensről.



"Továbbra is az az álláspontunk, hogy vizsgálatok megindítását sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk, azonban azt elmondhatom, hogy a rendeltetése szerint az FBI ellátja a lakosság védelmének feladatát, amelynek során folyamatos az információk megosztása szövetségi, tagállami, helyi és törzsi partnereivel" - mondta el Frank Fisher, az FBI Új-Mexikóban található albuquerque-i irodájának szóvivője.



A szövetségi repülésügyi hatóság (Federal Aviation Administration) szerint a pilóták néhány perccel vasárnap dél után jelentették az észlelést, amely a repülésirányítók radarján nem volt látható.



A Pentagon cáfolta, hogy az Új-Mexikó déli részén található White Sands rakétalőterétől több mint 550 kilométer távolságban jelentett incidenshez a hadsereg bármelyik fegyvernemének köze lett volna.



Az ügy külön érdekessége, hogy nemcsak a White Sands-i kísérleti rakétalőtér, hanem az ufóbalesetről elhíresült Roswell is a nagy kiterjedésű állam területén található.