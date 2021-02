Színes

Nemváltoztató műtéten esett át az élő Ken baba

Rodrigo Alves, az élő Ken baba világszerte ismert arról, hogy több mint félmillió dollár értékben végeztek már el rajta plasztikai műtéteket. Tavaly januárban beszélt először arról, hogy transznemű nőként folytatná tovább az életét, a nevét pedig Jessica Alves-zé változtatja.



Nemrégiben aztán el is végeztek rajta egy nemváltoztató műtétet húszezer dollár értékben (nagyjából hatmillió forint). A hatórás beavatkozásra Bangkokban, a Kamol Cosmetic Hospital nevű kórházban került sor. A Kamol az egyik legkiválóbb helyként ismert, már ami a nemváltoztató műtéteket illeti.



"Úgy érzem magam, mintha újjászülettem volna 37 évesen. Most már boldog nőként élhetem tovább az életemet, és pár hónap múlva a szexuális életem is megváltozik" - nyilatkozta a LADbible-nek Jessica.