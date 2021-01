Koronavírus-járvány

Még el sem telt január, de már a Loch Ness-i szörny is felbukkant - videó

Valljuk be, a koronavírus már egy éve viszi a showt, most éppen új variánsokkal nyomja el a régi veszélyeket, félelmeket. 2021.01.29 09:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Halálra unhatja magát a Loch Ness-i szörny, sehol egy turista, akire a frászt hozhatná, pedig ez a hobbija már évszázadok óta, legelső ismert említése Szent Kolumba 565-ből származó legendájában történik, ahol a szent megment egy embert a szörnytől.



Persze sokat változott a világ, amióta kamerákkal figyelik a környéket, de azért így is rendszeresen beijeszti valamelyik lelkes rajongóját, aki hajlandó visszanézni a felvételeket.



Most is akadtak többen, akiknek volt erre idejük, és árnyat véltek felfedezni a vízben, videóösszeállítás is készült.



Még csak január van, de ebben az évben már ketten látni vélték a Loch Ness-i szörnyet.

Kalynn Wangle a tó webkamerás felvételét nézte, amikor egy árnyat fedezett fel a víz tükre alatt. Meggyőződése, hogy a Loch Ness-i szörnyet látta. A videót YouTube-on is megosztotta.