Évek óta zaklatják Dopemant, a rapper már a szeretteit félti

Három év után elfogyott a zenész türelme, feljelentette zaklatás miatt azt a 45 éves nőt, aki évek óta próbálja megkeseríteni az életét, még ha nem is ez a célja. 2021.01.06 07:32 ma.hu

Dopeman, azaz Pityinger László feljelentette zaklatás miatt azt a 45 éves nőt, aki évek óta próbálja megkeseríteni az életét, még ha nem is ez a célja. A zenész aggódik szeretteiért és a szüleiért is, ugyanis Katalin - aki korábban megszökött a kórházból és a rendőrség is kereste már - a szeretteinek sem hagy nyugtot.



"Eleinte a videóimhoz szólt hozzá és üzeneteket írt, de nem fenyegetőzött, nem is kérdezett semmit. Kezdetben csak nevettem rajta. Majd megnéztem a profilját, amelyen semmilyen tartalom nem volt, a profilképén pedig próbababákat láttam. Furcsa érzés fogott el, de nem foglalkoztam vele" - mondta a Blikknek a zenész.



A nő később felhívta Dopeman öccsét, akitől a testvére telefonszámát akarta megtudni. Bár nem járt sikerrel, valahonnan mégis megszerezte a zenész elérhetőségét, és felhívta. A zenész próbálta higgadtan elhajtani, akkor a nő egy időre eltűnt.



"A bíróságon voltam, és elkövettem azt a hibát, hogy közöltem ezt a rajongói oldalamon. Amikor mentem az autóhoz, akkor jött velem szemben, és bár még sosem láttam, tudtam, hogy ő az. Nem szólt semmit, csak meredten bámult. Nem sokkal később jött az üzenet tőle: milyen kár, hogy nem beszélgettünk. Többször hívott is, megkértem, ne kövessen, nyomasszon. Úgy tűnt, megértette, de tévedtem. A következő alkalommal egy tüntetés után szegődött a nyomomba" - mesélte a lapnak Dopeman.



"Már mindenhol ott volt. A páromat, Etát is hívogatta, de a legfélelmetesebb az volt, amikor a szüleimet kezdte zaklatni. Azzal hívta fel az édesanyámat, hogy őt küldték a szociális gondozók, hogy segítsen a húgom, Fruzsina ápolásában, ám anyukám nem dőlt be. Éjjel-nappal hívogatta őket, majd megjelent a házuknál, aztán a bokorból előugorva azt állította, Fruzsina miatt jött. Azt akarta, engedjék be a házba, ami nem történt meg" - idézi fel a zenész.



"Nem félek tőle, de van családom és szeretteim is, akikért aggódom. Ez a nő túlment egy határon, aggasztó és kellemetlen, amit művel. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a hét végén este negyed tízkor felcsöngetett a lakásomba, hogy engedjem be. Nem tudom, hogyan talált rám, hívtam a rendőröket és feljelentést tettem. Akkor derült ki, ennek a nőnek valóban lehet valamilyen problémája, hiszen másfél éve megszökött a kórházból is, kereste őt a rendőrség. Kiszámíthatatlan, nem tudni, ha engem követ, vajon melyik szerettem lesz a következő, de ezt nem hagyom" - fogalmazott Dopeman.