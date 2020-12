Keveredés

A külföldi sajtó is lehozta ezzel a fotóval, hogy lemondott 'Románia Orbánja'

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, bejelentette lemondását Ludovic Orban román miniszterelnök.



Orban azt mondta: nem ragaszkodik semmilyen tisztséghez, lemondásával utat akar nyitni egy jobbközép kormánykoalíció megalakítása előtt.



Nem sokkal a bejelentés után Klaus Iohannis elnök felmentette Ludovic Orbant a kormányfői tisztségből, és Nicolae Ciuca védelmi minisztert nevezte ki ügyvivő miniszterelnökké.



Mindezt a külföldi sajtó is lehozta, csak éppen a magyar miniszterelnök fotóját tették a cikkhez. Budapestet és Bukarestet is állandóan keverik, most pedig még az Orbánok is bezavartak...