Politika

A magyar kormány szerint Soros György áll George Clooney orbánozása mögött

George Clooney a GQ magazinnak adott interjút, amiben többek között az éppen készülő filmjéről is beszélt. A The Midnight Sky hangulatát magyarázva elmondta, hogy bár nem volt járvány, de volt sok más, rengeteg düh és gyűlöletletés világszerte... "mint például Bolsonaro Brazíliában vagy Orbán Magyarországon" – számolt be korábban a ma.hu.



A színész szerint a mostani életet jellemző hangulat könnyen elvezethet egy olyan világhoz, amiben a film játszódik, igaz abban 2049-et írnak.



A világsztár szavaira hamar megérkezett a magyar kormány válasza: „Soros György és Magyarország kormánya között a bevándorlás kapcsán évek óta vita áll fenn, ezért Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Elég elkeserítő, hogy vannak olyan szereplők, akár politikától mentes szereplők, akik Sorosnak az ilyen politikai szándékát végrehajtják” – mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a köztévének.