Állati

Bejutni még tudott, kifelé azonban már megakadt a madáreleséget dézsmáló pele

Egy éhes kis rágcsáló "akadt fenn a horgon", miután teleette magát egy madáretetőbe, amibe még belefért, de kijönni már nem tudott onnan. Több órán át csak tömte a bendőjét a pele, majd miután nem tudott kijutni, el is aludt annak rendje és módja szerint - írja a Daily Mail.



A Wight-szigeten élő 72 éves Cheryl Hewins meglepődve talált a váratlan pufók vendégre. Kissé pánikba is esett, hogy mi tévő legyen az aprósággal. Pláne, amikor felébredt és rápislogott. Szerencsére sikeresen megoldotta a pele további lakhelyét, így a madaraknak is újra szabaddá vált az etető.