Orbán Viktorral példálózott George Clooney, amikor a világon elhatalmasodó gyűlöletről beszélt - videó

Készülő filmjének, a The Midnight Sky-nak hangulatát fejtegetve a düh és gyűlölet kapcsán jutott eszébe a brazil mellett a magyar miniszterelnök is. 2020.11.22 12:13 ma.hu

George Clooney a GQ magazinnak adott interjút, amiben többek között az éppen készülő filmjéről is beszélt. A The Midnight Sky hangulatát magyarázva elmondta, hogy bár nem volt járvány, de volt sok más, rengeteg düh és gyűlöletletés világszerte... "mint például Bolsonaro Brazíliában vagy Orbán Magyarországon".



A színész szerint a mostani életet jellemző hangulat könnyen elvezethet egy olyan világhoz, amiben a film játszódik, igaz abban 2049-et írnak.



A The Midnight Sky-nak Clooney a főszereplője és a rendezője is, a film december 2-án jelenik meg a Netflixen.