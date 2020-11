Koronavírus-járvány

Kossuth-díjat adnának Majkának, mert 'elvégezte mindazt, amit Müller Cecília hivatalának kellett volna'

Rekordot döntött azon elhunytak száma: 121-en olyan ember halt meg, akiknek pozitív Covid-19 tesztje volt. Így már összesen több mint 3500 halottat könyvelnek el a vírusnak Magyarországon.



Rusvai Miklós virológus szerint azért nem látszik a napi adatokban még a meghozott szigorító intézkedések – a kijárási korlátozás és a szigorúbb maszkviselés – hatása, mert ennek van egy átfutási ideje. Erre nagyjából 10 nappal a bevezetés után lehet számítani.



„A következő napokban én azt remélem, hogy stabilizálódni fognak ezek a szomorú rekordok, tehát a halottak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma és a kórházban lévők száma körülbelül így 100 és 150 között fog mozogni, esetleg néhány napon 100 alá megy majd, de itt a tendenciát kell figyelni, remélem, hogy most megtorpan a növekedés" - mondta az ATV Híradónak a virológus.



Pénteken a magát vírusrealistának mondó Gődény György gyógyszerész, aki korábban többször is szkeptikusan fogalmazott a járvánnyal kapcsolatban, az Indexszel közölte: koronavírus-tesztet csináltat. Korábban ugyanis a közösségi oldalakon elterjedt, hogy megfertőződött. Nem sokkal később Majka, aki koronavírus miatt került kórházba, Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben meghívja a Covid-osztályra Gődényt.



Lantos Gabriella egészségügyi menedzser az ATV műsorában elmondta: ez társadalmi szempontból is kifejezetten hasznos. „Ez az ember elvégezte mindazt, amit Müller Cecília hivatalának meg kellene csinálnia. Én ennek az embernek Kossuh-díjat adnék, mert nem tett senki, de senki annyit azért, hogy a Coviddal kapcsolatos tudás széles körben elterjedjen, mint ez az ember” - mondta Lantos Gabriella.



Közben kiderült, hogy Eperjes Károly is elkapta a koronavírust.



Az MSZP elnöke pedig törvénymódosító javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a koronavírusos munkavállalók betegségük idejére 100 százalékos táppénzt kapjanak. Szerinte ugyanis a jelenlegi, 60 százalékos táppénztől való félelmükben sokan akkor is dolgozni mennek, ha tüneteik vannak.

"Az emberek azért is fertőzik egymást a munkahelyükön, mert a jelenlegi szabályozás anyagilag bünteti azt, aki a tünetei miatt otthon marad. A mi javaslatunk, a 100%-os táppénzről szóló törvénymódosításunk ezt a félelmet szünteti meg" - Tóth Bertalan, az MSZP elnöke hangsúlyozta: ez a lépés valóban segíthetne fékezni a járványt.