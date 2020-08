Állati

Móric lett a két hete született orangután neve

Öt nap alatt több mint 16 ezren szavaztak a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján az augusztus 5-én született orangután nevére.

Móric lett a neve a Budapesti Állatkertben két héttel ezelőtt született orangutánnak - közölte az állatkert.



A nevet szerdán, az orangutánok világnapján jelentette be az intézmény. Öt nap alatt több mint 16 ezren szavaztak a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján az augusztus 5-én született orangután nevére. A voksoláson három név, a Huba, a Móric és az indonéz eredetű Wulan közül lehetett választani. Végül a Móric lett a befutó, így a kéthetes kölyköt ezen a néven jegyzik be a nemzetközi orangután törzskönyvbe - írták közleményükben.



A kis Móricot némi szerencsével már a látogatók is megnézhetik. Lia, az anyaállat szinte a teljes nyitvatartási időben látható, de mivel a kicsi szorosan hozzá bújik, Móricot attól függően lehet látni, hogy anyja merre jár, és milyen testhelyzetet vesz fel.



Augusztus 19-én a nemzetközi orangután napot (International Orangutan Day) ünneplik a világon a természetvédelem és a veszélyeztetett fajok megőrzése iránt elkötelezett emberek, közösségek, szervezetek és intézmények. Ezen a napon felhívják a nyilvánosság figyelmét ezekre a különleges emberszabásúakra, valamint azokra a tényezőkre is, amelyek a fennmaradásukat fenyegetik.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben az 1890-es évek óta foglalkoznak orangutánokkal, az elmúlt harminc évben számos alkalommal szaporítani is sikerült őket. Az Állatkertben jelenleg látható hét szumátrai orangután közül négyen budapesti születésűek, de Európa más állatkertjeiben is élnek budapesti származású orangutánok.



A magyar főváros állatkertje részt vesz az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által életre hívott tenyészprogramban, amely a súlyosan veszélyeztetett orangutánok természetvédelmi célú állatkerti szaporítását hangolja össze a világon - írta az állatkert.