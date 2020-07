Állati

Új kis panda érkezett a Budapesti Állatkertbe, és megnyílt a Lepkekert is

Új kis panda érkezett a Budapesti Állatkertbe, és szombat óta látogatható a Lepkekert is - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert szombaton az MTI-vel.



Azt írták: a vörös macskamedve néven is ismert kis pandáknál a már évek óta Budapesten élő, csaknem tízéves nőstény, Auróra mellé érkezett Bendegúz, az egyéves hím egyik németországi állatkertből. A fajnál a hímek másfél éves koruk körül válnak ivaréretté, így a szakemberek bíznak a jövőbeli szaporulatban.



Közölték azt is, hogy az elmúlt időszakokban sok kisállattal bővültek: a veszélyeztetett ázsiai vadkutyáknál, a rózsás flamingóknál, a kihalástól fenyegetett tarvarjaknál, a tapíroknál, a kétpúpú tevéknél, a prérikutyáknál, a fekete hattyúknál és sok más állatnál is lehet kölyköket vagy fiókákat lehet látni.



Új fajok is érkeztek, például a sokáig kihaltnak hitt Parma-kenguru vagy az aranyszőrű takin, amelynek kultúrtörténeti érdekessége, hogy a görög mitológiai történetekben feltűnő aranygyapjú eredetileg minden valószínűség szerint erre az állatra vezethető vissza - írták.



Az intézmény tájékoztatása szerint szombattól a 240 négyzetméteres Lepkekert is megnyitott, ahol 1200 köbméternyi légterében 19 trópusi lepkefaj több mint négyszáz egyede látható, a látogatók lepkék között sétálhatnak.