Állati

Kiskacsát nevel egy bagoly tévedésből

Az állatok rendkívül csodálatos lények, egytől-egyig. A gerincesek már olyan mértékben tudnak gondoskodást is végezni, hogy az ember megirigyelhetné őket. Ezt bizonyítja Laurie Wolf esete is, aki amatőr fotósként egy baglyot és kiskacsát talált otthonában Floridában - egy fészekben. A bagoly anyuka féltve vigyázta a kacsa kicsinyét. A helyzet annyira lenyűgözte a fotóst, hogy elküldte a képeit a National Geographic számára.



Mint azt leírta, először a lármás füleskuvik először egy fészket rakott a kertben álló faodúban, majd egy hónap múlva kis pelyhes labdát látott a kis otthonban, hamar rájött, hogy bagolybébi kelt ki. Aztán egyre inkább gyanús lett neki a kicsi, nem sokkal később egyértelművé vált, hogy nem bagolyról, hanem egy karolinai réce vagy kisasszonyréce kicsiről van szó.



Felhívott egy madárszakértőt, hogy a kuvik vajon megeheti-e a kiskacsákat, mire azt a választ kapta, hogy bizony előfordulhat, és úgy tartották az állatvédők, jobb, ha elviszik a kicsit. Ám erre nem adott lehetőséget a bagolyanyuka, úgy védelmezte egy szem gyermekét, mintha a sajátja volna.



Mint kiderült, alkalmanként a karolinai réce más valaki fészeküregébe tojik; a leggyakrabban a piroscsőrű fütyülőlúd és a bóbitás bukó fészkébe furakodik be.