Fura műanyagszemeten marakodtak a sirályok

Jennifer Warner természetfotós fókákat ment fotózni Kalifornia partjaira, amikor észrevette, hogy két fiatal sirály egy darab műanyagon vitázik. Le is fotózta rögvest a civakodást, és amikor belenagyított a képbe, teljesen ledöbbent. A darab műanyag, amivel a madarak játszottak egy műpénisz volt.



Mielőtt rájöttem volna, hogy mi is volt az a darab műanyag, borzasztó ideges voltam, ugyanis a műanyagszennyezés egy nagyon súlyos probléma, és én, mint a természet megőrzése mellett elkötelezett fotós, pont az emberiség a környezetre gyakorolt hatását dokumentálom. De amikor rájöttem, mivel játszanak – bár még mindig dühös voltam – azért be kellett látnom, hogy vicces is a dolog – mesélte a Gizmodonak.