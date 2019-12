Elképesztő sztori

Éppen a tévének nyilatkozott, amikor kollégája hullarészegen beletrollkodott a felvételbe - videó

Bizonyára nem lehetett könnyű a stábnak eleve józan munkást találnia, ám hiába sikerült egy olyan férfit megszólaltatniuk, aki tudott és mert is a tévének nyilatkozni, egyik kollégája, aki éppen elesett, sáros arccal állt be mellé a kamera elé. Hiába próbáltak mutogatni neki, hogy jöjjön el onnan, azt sem tudta, hol van, így végül egy férfikéz nyúlt be érte és kirántotta a kamera elől.