Állati

Bizarr külsejű, fekete lény akadt horogra Balatonmáriafürdőn

Egy nagyjából 13-14 centiméter hosszú kishal okozott meglepetést Balatonmáriafürdőn - írja a Like Balatonra hivatkozva a Veszprém megyei hírportál. Vastag szája, dülled szeme, punkos hátúszója és fekete színe miatt az azt kifogó horgász sem tudta hová tenni az állatot. Profi fotós ismerőse azonnal lencsevégre kapta a fantasy filmekbe is beleillő élőlényt.



Mint kiderült, egy "nászruhában lévő" folyami gébet sikerült kifogni. Az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa néhány évvel ezelőtt beazonosított egy ilyen halat. Ugyanis az ívási időszakban (április és július között) a hím fekete színt ölt, úszói pedig sárga szélűek lesznek, és a mofrológiája is megváltozhat, mintha egy másik halfaj lenne. Megjelenése a Duna felől, a Sión valószínű.

Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság elnöke a Blikknek elmondta, hogy egy kerek fejű, vagy más néven feketeszájú géb hím példánya akadt a horogra, sötét gúnyája átmeneti, csak nászidőszakban viseli. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a bizarr fogás sokkal több egyszerű érdekességnél, azt jelzi, hogy Magyarországon is zajlik a klímaváltozás.



Az ötvenes évektől a kétezres évekig térségünkben 0,65 fokkal emelkedett a levegő évi átlaghőmérséklete, a Dunáé viszont 1,3 fokkal. A klímaváltozástól a vizek jobban melegszenek, hőmérsékletük télen sem csökken 0 fok alá. A gébfélék kedvelik a melegebb vizeket, a globális felmelegedéssel pedig észak felé terjeszkednek.



Megjelenésüknek nem örülnek a szakemberek, mert kiszoríthatnak más fajokat.



Harka Ákos hozzátette, hogy ezek a halak ártalmatlanok, és nem is nőnek sokkal nagyobbra. A hetvenes években még csak egyetlen gébfaj fordult elő hazánkban, most hatról tudunk. Eredetileg a Fekete-tengerben a déli Dunai-torkolat vidékén éltek. Hasúszóik tapadókoronggá nőttek össze, amivel képesek megtapadni a hajók külső és belső felületein, tehát a vízi közlekedéssel eddig is lehetőségük volt Magyarországra bekerülni, de csak mostanra honosodtak meg - számolt be ról az Inforádió.