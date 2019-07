Vicc

Tényleg olyan a kazah nyelv, mintha egy dízel motort indítanának be? - videó

A kazak vagy oroszosan kazah nyelv az altaji nyelvcsalád török ágán belül a köztörök nyelvek kipcsak csoportjába tartozik.



Kazahsztán hivatalos nyelve és jelentős kisebbségi nyelv Kína Hszincsiang-Ujgur autonóm területének Ili Kazah nevű prefektúrájában és Mongólia legnyugatibb megyéjében (Bajan-Ölgij). Sokan beszélik még az egykori Szovjetunió utódállamaiban, Afganisztánban, Iránban, Törökországban, továbbá Németországban is.



Mint a többi török nyelv, a kazak is agglutináló nyelv, magánhangzó-harmóniával. Közeli rokonai a kirgiz, a tatár, a baskír és a kihalt besenyő és kun nyelvek. Lássuk, milyen szép is! Állítólag olyan, mint amikor egy dízel motort indítanának be. Bár egy komment szerint direkt nyelvtörőről van szó, amit bemelegítőnek használnak hírolvasás előtt.