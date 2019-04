Elképesztő sztori

Bemutatták a szódásszifont, ami böfögéssel is működik - videó

Scott Kelly egy tájékoztató videóban mutatta be a világnak a vadonatúj, innovatív SodaStreamMe készüléket. A SodaStreamMe egy felturbózott palack, amely lehetővé teszi, hogy úgy szénsavasítsuk a benne lévő vizet, hogy szimplán belefújjuk a felesleges szén-dioxidot.



Ennek a kamuterméknek az ötlete egy valódi kutatáson alapul, amely az űrben keletkező felesleges CO2 hasznosítását vizsgálta. A SodaStreamMe gyógyító kúra is lehet azok számára, akiknek megkeseríti életét a magas szén-dioxid szint miatt jelentkező böfögési inger. Kelly azt tanácsolja: ha az élet gázt ad, csinálj belőle SodaStreamet!



Az egész videó nagyon tudományosan és hűen jeleníti meg, ahogy Kelly elmagyarázza a termék működését az űrállomáson, az űrben, valamint otthon, űrruhában öltözve, könyvolvasás közben. A tájékoztató videó végén a nézőket felszólítják arra, hogy látogassanak el a www.SodaStreamMe.com weboldalra, ahol az átverést egy rövid videóban leplezik le. A felvételen azonban nemcsak a tréfáról hallhat a néző, hanem arról is, hogy a böffentés az űrben egyáltalán lehetséges-e.

" A felesleges CO2 valódi probléma az űrben és ez életmentő megoldás lenne, ha valóban létezne" - magyarázta Scott Kelly, mérnök és egykori asztronauta. "Örömömre szolgál, hogy a SodaStream partnere lehettem ebben a tréfában, mert ha csak egy dolgot tanulsz meg az űrben töltött idő alatt, akkor az az, hogy mindenképpen legyen humorérzéked. Remélem, hogy a videó nézése közben legalább annyit fognak kuncogni az emberek, mint amennyit én nevettem a forgatás közben" - tette hozzá a legendás űrhajós.